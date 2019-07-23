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Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusuna Twitter'dan yanıt verdi.

23.07.2019 19:34
Cumhurbaşkanlığı

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan ilginç bir soru geldi.

"BİZ SOĞANSIZ TERCİH EDİYORUZ"

CİMER, portal üzerinden gelen 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı.

Cumhurbaşkanlığı Menemen soğanlı mı soğansız mı olur? tartışmasında tarafını seçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Menemen, Güncel

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