Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, "İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbelerin altında ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin, Gazali ile hikmete kulak versin" dedi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmete giren Millet Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Almanya'nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı saldırıya değinerek başladı. Erdoğan, "Menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başta büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutları ile aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin açılışını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev birlikte yaparak ortak medeniyet konusunda tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi."İlim ve kültür merkezi olarak tasavvur ettik"Her kitabın bir alim olduğunu belirten ve "Eğer yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun da bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak gibi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazineden daha üstün tutmuştur. Hangi şehrimize giderseniz gidin orada bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asırlara meydan okuyan kütüphaneler görürsünüz. O kütüphanelerden kimi Sivas'taki Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir" diye konuştu.Tarih boyunca nerede soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa ilk hedefin kütüphaneler olduğunu belirterek tarihten örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde de kültür katliamlarının yine kütüphaneleri hedef alarak devam ettiğini söyledi. Erdoğan, "DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta, Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, İslam kültür ve medeniyetinin en önemli eserlerini yerle bir etmiştir" şeklinde konuştu.Avrupa'nın Ortaçağ karanlığına mahkum olduğu yıllarda Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, Buhara, Merv, Semerkand, Konya, Mardin, Erzurum gibi İslam şehirleri medreseleri ve kütüphaneleri ile dünyaya ışık saçtığını belirten Erdoğan, "800'lü yılların başında kurulan Beyt'ül Hikme'nin karşısına Dar'ül Hikme inşa edilerek çıkılıyordu. Kaynağı Hind'den Eski Yunan'a kadar uzanan binlerce cilt eseri bu kütüphaneler muhafaza etmiş, sonraki nesillere ulaştırmıştır. Daha sonra, insanların vahşice katledildiği, şehirlerin yerle bir edildiği kara günlerde kütüphanelerimiz ve kitaplarımız da yakılarak, ırmaklara atılarak adeta soykırıma uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.Bugün açılışı yapılan kütüphane ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tamama erdirildiğini belirten Erdoğan, "Kütüphanemiz daha inşa aşamasında yurt içinden ve yurt dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitap ile gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız" dedi.Bu kütüphanelerle tarihe uzanan köprüler kurulduğunu, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, "İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbelerin altında ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin, Gazali ile hikmete kulak versin" diye konuştu.Millet Kütüphanesi'nin tam bir külliye olarak hizmet vereceğini belirten Erdoğan, "Burası sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim ve kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Kitap kültürü etrafından çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekan inşa ettik. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize günün 24 saati çay, kahve, simit, kek gibi tüm hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Kütüphanemize yeni kimlik kartları sistemi okutularak doğrudan giriş yapılacak. Gençlerimiz teknoloji alanındaki gelişmelere katkı sağlamak üzere kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerinden biri de kütüphanemizde faaliyet gösterecek. Burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak. İstanbullularda kıskanmasın Rami Kışlasına inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı."Azim Ankara'ya Türkiye 'nin tacı dersek, bu kütüphane taca yerleştirilmiş en parlak, en güzel mücevherlerden biri olmuştur"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışına davet edildiği için mutluluğunu dile getiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise, "Dünyanın herhangi bir devleti ve milleti ilk sırada fikri potansiyeli ve yüksek maneviyatı ile güçlüdür. Böylesi kayıpsız güç kaynağı ise ilk önce insanoğlu idrakinin büyük keşfi kitap ve kütüphanelerdedir dersek yanılmamış oluruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ve önderliğinde tesis edilen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hepinize kutlu olsun. Kadim ve çağdaş mimari geleneklerini, mühendis sanatının son başarılarını Türk halkının büyük geçmişi, yapıcılık potansiyeli, zengin manevi alemini kendine bariz olarak sindirmiş bu görkemli yapı her türlü yüksek takdire sahiptir. Azim Ankara'ya Türkiye'nin tacı dersek, bu kütüphane taca yerleştirilmiş en parlak, en güzel mücevherlerden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk sıralarda tanıdığını hatırlatan Mirziyoyev, "Güzel ülkeniz birçok açıdan büyük potansiyele sahip olan büyük devlet olarak dünyada giderek gelişiyor. Çağımızın büyük devlet ve siyaset erkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye halkının elde ettiği tüm başarıların kökünde; insan etkenine ve bilim marifetine büyük önem olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizlerin bu konudaki ender tecrübenizi her zaman öğrenme peşindeyiz. Son senelerde iki ülke liderlerinin siyasi iradesi ve halklarımızın desteğiyle dostluk ve iş birliği tarihimizde yepyeni bir sayfa açılmıştır. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin dün gerçekleştirdiğimiz ilk toplantısı bu yoldaki yeni reel adımdır. Özbekistan, Türkçe Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi'ne üye olmuştur. Üye ülkeler sırasında biz de Türkiye'yle ilişkilerimizi yeni aşamaya yükseltmek uğruna faal çalışıyoruz" dedi.Bilim, marifet ve kitapseverliğin kültüre olan katkılarından bahseden Mirziyoyev, "Ülkemizde 2020 yılının bilim, marifet ve dijital ekonominin geliştirilmesi yılı olarak oluşturduğumuz milli ihyadan milli yükselişe doğru ulu gayemize tam olarak uymaktadır. Tarih sayfalarına bakarsak; halklarımız arasındaki iş birliğinin çok daha uzak dönemlerde başladığının tanığı oluyoruz. Karşılıklı kültürel iş birliğini konuşurken büyük şair ve bilgin Ali Şir Nevai'nin bu süreçte çok önemli yer aldığını vurgulamak lazım" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılmasını düğün olarak nitelendiren Mirziyoyev, kültürlerinde düğüne hediyeyle gidildiğini aktardı. Mirziyoyev, kütüphaneye 350'nin üzerinde kitap hediye ettiklerini de açıkladı. Mirziyoyev, "Bugün Türkiye'de büyük şenlik düğünü yapılmaktadır. Bizim halkımız 'düğüne hediyeyle gidilmektedir' diyor. Buna uyarak biz, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 350'den fazla çeşitli konularda kitaplar getirdik. Dünyada pek ender olan Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesi'nde Osman Mushaf'ın eseri de getirdiğimiz kitaplar arasında yer almaktadır. Tüm İslam aleminin gururu olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi eserinin el yazısının tıpkıbasımını sizlere sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. - ANKARA