Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan sözleşmeli personeller için kamuya geçiş imkanı verildi

Yeni yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı teşkilatında görev yapan sözleşmeli personellerin sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yeni düzenlemeler de yapıldı. Buna göre daha önce İdari İşler Başkanlığı'nda görev yapan sözleşmeli personel, hizmetine ihtiyaç kalmadığı durumda, uygun görülmesi durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı yasaya bağlı olarak sözleşmeli memur statüsünde istihdam edilebilecek.

Bu kişilerin atama teklifleri İdari İşler Başkanlığı'nca yapılacak. Bu teklifin ardından 15 gün içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu atamayı gerçekleştirecek. Ataması gerçekleşene kadar da bu kişilerin maaşı Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmeye devam edecek.

DEĞİŞİKLİKTE NELER VAR ?

Cumhurbaşkanlığı teşkilatına ilişkin 1 nolu kararnamede yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre teşkilat içerisinde yer alan Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nün bazı konularda Hukuk Politikaları Kurulu'nun görüşünü alma zorunluluğu ortadan kalktı. 1 No'lu kararnamede Genel Müdürlüğe, TBMM tarafından kabul edilen kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa ve hukukun genel ilkelerine uygunluğunu incelemek, verilecek talimata göre onaya hazırlanması veya bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı olmaları durumunda, bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde açılacak iptal davası hazırlıklarını yapmak, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını; Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı Programına uygunluğu açısından incelemek ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ile yönetmelik taslaklarını hazırlamak konularında Hukuk Politikaları Kurulu'nun görüşünü almak zorunluluğu vardı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KOLEKSİYONUNA ULUSLARARASI SANATÇILARIN ESERLERİ DE GİREBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı teşkilatına ilişkin kararnamede yapılan değişiklikle, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün görevlerine ilişkin bazı değişiklikler de dikkat çekti. Örneğin daha önce bu genel müdürlüğün görev ve yetkileri bölümünde b bendinde sadece ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonları geliştirmek bulunurken, yapılan değişiklikle "ulusal" ibaresi kaldırılarak yeni madde şöyle oluşturuldu:

"Resim ve heykel sanatları, görsel sanatlar ile geleneksel Türk süsleme sanatları koleksiyonu geliştirmek"

Böylece Cumhurbaşkanlığı için uluslararası sanatçıların eserlerinin yanında görsel sanat eserlerinin de koleksiyona dahil edilebilmesinin önü açılırken el sanatları da koleksiyon kapsamından çıkarılmış oldu. Resim ve heykel dışında, seramikler, çiniler, fotoğraflar ve tasarımlar da koleksiyona dahil edilebilecek.

Yeni aynı genel müdürlüğün görev ve yetkilerinden ç maddesinde belirlenen "Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek" yer alırken bu madde, "Orkestralar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek" olarak değiştirildi.