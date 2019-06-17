Cumhurbaşkanlığı'ndan '15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca darbe girişimine dair toplumsal hafızanın diri tutulması için '15 Temmuz' konulu 'Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenleneceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da en uzun ve zorlu gecelerden birini yaşadığı, yeni günün sabahına kurtuluş destanıyla girdiği kaydedildi. Açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman milletimiz onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak, dünya halklarına, anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini göstermişti. Vatanını yaşatmak için can verenler artık asil birer kahramandı. Kalanlar ise bu kahramanlığı nesilden nesle anlatacaklardı, şanlı tarihimizdeki onlarcasını bugüne kadar aktardıkları gibi" denildi.

Darbe girişiminin 3'üncü yılında, toplumsal hafızanın diri tutulması için '15 Temmuz' konulu 'Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenleneceği belirtildi. Yarışma ile milli şuurun gelişimine katkı sağlanmasının, 15 Temmuz ile ilgili nitelikli içerikler üretilmesinin ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Başvuruların 12 Temmuz'a kadar alınacağı proje kapsamında; 'film' dalında 2019 yılında üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarıştırılacak. 'Senaryo' dalında ise '15 Temmuz' temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.

4 ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmacıların, projelerini 'yarisma.15temmuz.gov.tr' adresinden dijital olarak gönderebileceği belirtilen açıklamada, "Başvuru sürecinin ardından projeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması'na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda, 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Senaryo' olmak üzere iki dalda toplam 4 ödül verilecek. Detaylı bilgi, başvuru şartları, ödüller ve başvuru formu için 'yarisma.15temmuz.gov.tr' adresi ziyaret edilebilir" denildi.



ANKARA,