Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

Cumhurbaşkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "sürgündeki din adamı" ve terör örgütü YPG için ise terör örgütü ifadesi kullanılmayan ABD'nin 2018 terörizm raporuna tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. ABD'nin bu raporun ardından kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2018 terör raporunda yine PKK yer almadı. DEAŞ ile mücadele adı altında TIR'lar dolusu silah gönderdiği YPG için ise hiç isim verilmeyerek "PKK bağlantılı Marksist örgüt" ifadesi kullanıldı. Rapordaki en ilginç ayrıntı ise hain darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "sürgündeki din adamı" şeklinde tanımlanması oldu.