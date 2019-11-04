Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

Cumhurbaşkanlığı'ndan, ABD'nin terör raporuna ilişkin, "Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. ABD'nin bu raporun ardından kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır." açıklaması yapıldı.

04.11.2019 21:34

Cumhurbaşkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "sürgündeki din adamı" ve terör örgütü YPG için ise terör örgütü ifadesi kullanılmayan ABD'nin 2018 terörizm raporuna tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. ABD'nin bu raporun ardından kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2018 terör raporunda yine PKK yer almadı. DEAŞ ile mücadele adı altında TIR'lar dolusu silah gönderdiği YPG için ise hiç isim verilmeyerek "PKK bağlantılı Marksist örgüt" ifadesi kullanıldı. Rapordaki en ilginç ayrıntı ise hain darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "sürgündeki din adamı" şeklinde tanımlanması oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
23:08 Kurtulmuş: "Bağdadi ne ise FETÖ de odur"
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
22:02 WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
21:56 Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
21:50 Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
4.11.2019 23:19:22