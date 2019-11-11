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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

11.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:40Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek ve gerçekleşecek heyetler arası görüşmeye mevkidaşıyla birlikte başkanlık edecek.

ABD'Lİ İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

İŞ İNSANLARINA HİTAP EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

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