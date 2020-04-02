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Cumhurbaşkanlığı'ndan Akıllı Telefonlar için Covid-19 Uyarısı!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hızla yayılan koronavirüs sırasında teknolojik cihazlar ile ilgili önemli bir uyarı yaptı.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Cumhurbaşkanlığı'ndan Akıllı Telefonlar için Covid-19 Uyarısı!
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hızla yayılan koronavirüs sırasında teknolojik cihazlar ile ilgili önemli bir uyarı yaptı.

'Kulaklık Kullanın'

Covid-19 virüsü damlacık yolu ile bulaştığından sık sık temas ettiğimiz ve günlük hayatımızın bir parçası olan pek çok nesneye de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ortak kullanım ürünlerini kapsadığı gibi yanımızdan ayırmadığımız kişisel ürünlerimizi de kapsıyor.

Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi şu detaylara yer verdi:

"Günde ortalama 7 saatimizi internette geçiriyoruz. Bu yüzden gün içerisinde sıklıkla kullanılan cep telefonları, kulaklık ve bilgisayarların temizliğine özen göstermeliyiz. "

"Telefonumuzu kullanmadan önce ya da yabancı bir yere bırakıp aldığımızda mutlaka dezenfektan ile temizleyin. Görüşmeleriniz varsa kulaklıkla yapmaya özen gösterin. Kulaklıklarımızı kullanmadan önce mutlaka kolonya ya da dezenfektan ile silin. Bilgisayarınızın klavye ve faresini gün içerisinde belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyin."

Peki siz kişisel ürünlerinizin ve elektronik cihazlarınızın temizliğine dikkat ediyor musunuz? Eğer akıllı telefonunuzu nasıl temizleyebileceğinizden emin değilseniz hemen buraya tıklayabilir ve sizler için oluşturduğumuz rehbere ulaşabilirsiniz.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Dönüşüm, Teknoloji
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