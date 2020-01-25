Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması - Haber

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.

25.01.2020 03:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:41Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü belirtilerek, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA,



Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:08  Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu
05:06  Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı Açıklaması
05:05  Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları
05:04  Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (4)
05:04  Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı
25.01.2020 05:20:11