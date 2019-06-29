29.06.2019 11:10
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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı

CUMHRBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

CUMHRBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye 'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır. Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."


- Ankara
Kaynak: DHA
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