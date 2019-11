Cumhurbaşkanlığı'ndan teknoloji bağımlılığına dikkat çeken paylaşımda bulunuldu: Nomofobiye karşı bilinçlenelim

Dijital Dönüşüm Ofisi, cep telefonundan kopmaktan aşırı korkma anlamına gelen 'nomofobi' ve başkalarının ne yaptığını sürekli izleme arzusu 'fomo'ya karşı uyarılarda bulundu. Ofis, modern çağın hastalıklarından sayılan 'nomofobi' ve 'fomo'dan korunmak için bir video hazırladı.

"TELEFONDAN UZAK KALAMIYORSANIZ..."

Hazırlanan videoda "Sosyal medyada arkadaşlarınızın durumlarından sürekli haberdar mı olmak istiyorsunuz? Kendinizi takip etmekten alıkoyamıyorsanız fomo olabilirsiniz. Telefondan uzak kalamıyorsanız, haber alamadığınızda panikliyorsanız hatta korkuyorsanız nomofobi olabilirsiniz. Bunlar çağımızın yeni hastalıkları, sosyal medyanın tutsağı olmayın" uyarısı yapıldı.

YÜZDE 96'SINDA CEP TELEFONU BULUNUYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye'deki hanelerin yüzde 96'sında cep telefonu bulunduğu ve kullanım amaçları arasında sosyal medyanın ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Açılımı 'Fear of missing out' olan 'fomo' durumunda birey, diğerlerinin deneyimlediği şeylerden eksik kalma duygusu hissediyor ve başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusu duyuyor. 'No mobile phobia'dan türetilen 'nomofobi' ise cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor.

Nomofobik kişilerde telefonu yokken kendini eksik hissetme, boşluk duygusu yaşama, telefon yanındayken bile sürekli kontrol etme, şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme, telefonunu kullanamamaktan korkma, telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk yaşama gibi belirtiler görülüyor.

NOMOFOBİ NEDİR?

'No mobile Phobia'dan türetilen nomofobi; cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor.

FOMO NEDİR?

Fomo bir tür kaçırma korkusu olarak tanımlanıyor. Fomo'nun açılımı 'Fear of missing out'dur. Fomo durumunda birey, diğerlerinin deneyimlediği şeylerden eksik kalma duygusu hisseder. Fomo başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusundadır. Fomo ayrıca pişmanlık duygusu olarak da tanımlanmaktadır.