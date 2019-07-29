Cumhurbaşkanlığı'nın adını kullanıp vurgun yaptı

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfının başkanı, düzenlediği lüks organizasyonlar ile piyasaya yüz binlerce lira borçlandı. Alacaklarının peşine düşen mağdurlar, çekler karşılıksız, vakfın adresi ve telefonu sahte çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

Hükümete yakın Türkiye gazetesinin haberine göre; Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapacakları iddiasıyla 2012'de kurulan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) organize dolandırıcılık vakfına dönüştü.

İddiaya göre, kendisini Cumhurbaşkanlığına yakın biri olarak tanıtıp piyasanın güvenini kazanan TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman, bu sayede hiç para ödemeden geçen ağustos ayında Kastamonu'da Avrasya Kurultayı düzenledi.

LÜKS HAYAT

Anlaştığı organizasyon şirketine kendisi için lüks otomobil, İstanbul'dan gidecek davetliler için de aynı şekilde lüks minibüsler kiralatan vakıf başkanı, aynı şekilde bir medya planlama şirketini de ağına düşürdü.

Ulaşım ve medya yayını hizmetleri karşılığında elinde sözleşme, çek ve senet bulunan firmalar, büyük şoku ödeme günü geldiğinde yaşadı.

ULAŞILAMIYOR

Yaklaşık 600 bin liralık tanıtım ve ulaşım giderlerini tahsil edemeyince vakfın telefonunu arayan, ancak hiç kimseye ulaşamayan firma avukatları, TÜKOV'un İstanbul Bakırköy'deki merkezine gittiklerinde adresin de sahte olduğunu anladı.

Çekler de sahte çıkınca dolandırıldığını anlayan firmalar, alacakları için TÜKOV'a hukuki işlem başlattı. Ancak vakıf üzerinde hiçbir mal varlığının bulunmadığını gören firmalar, ikinci büyük şoku yaşadı. İlk günler sadece cep telefonu ile ulaşılabilen Vakıf Başkanı Çokyaman'ın ise son iki aydır telefonlarını açmadığı öne sürüldü.

ŞOFÖRÜ BİLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çokyaman hakkındaki en vahim suçlama ise Kastamonu gezisi sırasında kendisine hizmet veren makam şoförünü dolandırdığı iddiası.

Vakıf başkanının, işe alma vaadiyle şoföre 5 bin TL kredi çektirdiği, koruması aracılığıyla borç aldığı bu parayı iade etmeyerek, şoförü de mağdur ettiği öne sürüldü.

Umutsuz şekilde hukuki yollarla alacaklarının peşine düşen mağdurlar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf ruhuna uygun hareket etmeyen kurum hakkında da gerekli çalışmayı yapmasını istedi.