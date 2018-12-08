Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Anadolu Üniversitesi Standını Ziyaret Etti

Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katılarak devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi son olarak, Ankara
'da açılan ve sektörün öncülerini konuk eden Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katılırken, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
standı ziyaret ederek Rektör
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'dan bilgi aldı. Dijitalleşen Açıköğretim Sistemi nedeniyle üniversite olarak Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katılımı çok önemsediğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin dijitalleşme misyonuyla birlikte e-öğrenme malzeme çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekti.
Öte yandan Türkiye
Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı' ile yerli ve yabancı şirketler ile kuruluşların yakın ilişkiler kurması, karşılıklı proje, teklif, ürün gibi alanlarda alışverişlerin yapılması, iş birliklerin kurulması amaçlanıyor. İlk kez düzenlenen fuarda 150 firma ve bin 500 katılımcı yer alıyor. - ESKİŞEHİR
Çomaklı,Rektör,Hasan Doğan,Anadolu Üniversitesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:20