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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Adana'da toplandı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Bugün 40'ıncı toplantıyı yaptık Adana'da.

04.10.2019 15:52
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Bugün 40'ıncı toplantıyı yaptık Adana'da. Çok da verimli oldu. Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin mutfak kültürüyle sağlık ilişkisini, gastro turizmi, nitelikli gıdanın özelliklerini tartıştık." dedi.
Ünüvar, beraberinde kurulun diğer üyeleri İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ümmü Gülşen Öztürk, Sema Ramazanoğlu, Zülfiye Füsun Kümet ile Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Valilik salonunda kurulun 40'ıncı toplantısı yapıldı.
Ünüvar, yaptığı konuşmada, politika kurullarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli aktörlerinden olduğunu söyledi. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun da bunlardan birisi olduğunu ifade eden Ünüvar, şöyle konuştu:
"Sağlık ve gıdayla ilgili strateji ve politika üretme adına toplantılar yapıyoruz. Bugün 40'ıncı toplantıyı yaptık Adana'da. Çok da verimli oldu. Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin mutfak kültürüyle sağlık ilişkisini, gastro turizmi, nitelikli gıdanın özelliklerini tartıştık. Son derece verimli bir toplantı oldu, inşallah bu toplantıdan elde ettiğimiz sonuçları da Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Adana'da Lezzet Festivali var, o çerçevede Valimiz tarafından davet edilmiştik. Kurul toplantımızı da burada yaptık. İnşallah Adana Lezzet Festivali'nin başarılı olmasını, Adana'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Adana'da toplandı

Necdet Ünüvar, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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