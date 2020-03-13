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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

13.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Demir, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Yazıcı, Demir'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : İsmail Demir, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

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