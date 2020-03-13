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Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,3 oyla ilk sırada yer alırken DEVA Partisi Genel Başkan'ı Ali Babacan yüzde 3,2 oyla Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu geride bıraktı.

13.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:30
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti

Geçtiğimiz gün DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu geçti.

Siyaset kulislerinin en çok konuşulan konularından olan anketler kamuoyunun nabzını tutarak liderlere sonuçlarını sunuyor.

BABACAN, BİRÇOK İSMİ GERİDE BIRAKTI

ADA Araştırma 2-6 Mart tarihleri arasında 1366 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarında DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın yüzde 3,2 oyla; yüzde 2,9 oy oranlı Mansur Yavaş'ı, yüzde 1,4 oy oranlı Muharrem İnce'yi, yüzde 1,3 oy oranlı Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu geçtiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,3'le ilk sırada yer alırken Ekrem İmamoğlu yüzde 25,5 oy oranıyla ikinci Selahattin Demirtaş yüzde 6,6 oy oranıyla 3. sırada kendine yer buldu.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce, Politika, Güncel

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