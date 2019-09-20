"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından kamuoyu Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını merak ediyordu. İmamoğlu, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri geçiştirirken CHP adına Muharrem İnce sürpriz bir çıkışa imza atmış ve "2023'te adayım" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İLK SIRADA YER ALDI

İnce'nin bu çıkışının yankıları sürerken İBB seçimlerini en az yanılma payı ile bile Ada Araştırma şirketinden sürpriz bir anket servis etti. Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 28,6 ile İBB Başkanı İmamoğlu takip ediyor. "Aday olacağım" diyen İnce ise yüzde 2'de kaldı.

Anketteki tüm liderler ve sonuçları şu şekilde;

- Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 39,1

- Ekrem İmamoğlu Yüzde 28,6

- Selahattin Demirtaş Yüzde 8,0

- Meral Akşener Yüzde 6,8

- Devlet Bahçeli Yüzde 6,5

- Ali Babacan Yüzde 4,2

- Ahmet Davutoğlu Yüzde 2,3

- Muharrem İnce Yüzde 2,0

- Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 0,5