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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi?

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtarın İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in elinde olduğunu belirterek "Bundan sonrasını Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün" ifadelerini kullandı.

30.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:47

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir analize imza attı.

"GÜL VE KILIÇDAROĞLU DÜŞÜNSÜN"

Bir önceki seçimlerde kendisi aday olarak Abdullah Gül'ün ortak aday olmasının önüne geçen Meral Akşener'e dikkat çeken Selvi, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kulisleri yazmaya devam edeceğim ama bu kez seçimin anahtarı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elinde. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda bastıranlardan biri İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'di. Akşener'in güçlü desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu, İmamoğlu konusunda parti içinden gelen baskılara karşı durmayı başardı. Ekrem İmamoğlu eşi ve kızıyla birlikte Akşener'e boşuna aile ziyaretinde bulunmadı. Bundan sonrasını Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İSTER Mİ?

Erdoğan'ın CHP'den bir adayın kendisine rakip olmasını her zaman tercih ettiğini dile getiren Selvi, yazısının devamında "Ekrem İmamoğlu ise hem Abdullah Gül'ü safdışı bırakıp hem de Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan karşıtı cephenin tek adayı olmayı ister" satırlarına yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Abdullah Gül, İYİ Parti, Politika, Güncel


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