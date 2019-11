Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dinçer Özer ile "ritim festivali" başlıyor (3)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, çocukları ve gençleri müzikle buluşturmak, onlara sahne deneyimi yaşatmak amacıyla 14 yıldır düzenlendiği "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" için hazırlıklara başladı.Bu yıl 14'üncüsü yapılacak "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali"nin hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Özer, büyük gayretlerle festival çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından internet ortamında Türkiye çapında anaokullara, üniversitelere, gençlik ve kurs merkezlerine festival duyurularının yollandığını, Bosna Hersek'in de tüm şehirlerinde ve bütün okullarında duyuruların yapılmaya başlandığını kaydetti.Türkiye'den ve diğer ülkelerden festivale başvuru sürecinin başladığını bildiren Özer, şöyle konuştu:"2020 yılında 14'üncü festivalimizi yapacağız. Ana etkinliğimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yıllık konser program dahilinde gerçekleştirilecek. Okullardan yoğun bir telefon trafiği var. Orkestraya her gittiğimde ekip arkadaşlarım Türkiye'nin pek çok noktasından telefonlar geldiğini söylüyorlar. Bu çok keyifli bir ön hazırlık aşaması. Duyurularımızın çok yeni yapılmasına rağmen yoğun ilgiyle karşılanması mutluluk verici. Önümüzdeki günlerde başvuruların daha da artmasını bekliyoruz."Bosna'dan da davul sesleri yükselecekÖzer, Türkiye'nin farklı illerinden katılan çocuk, genç ve profesyonel sanatçı olmak üzere sahnede 305 kişiyle performans sergiledikleri yılların olduğunu hatırlattı.Festivalin final gösterilerinin büyük bir coşkuyla geçtiğini, salondaki seyircileri de final gösterilerine kattıklarını ve bunu bilen grupların ve okulların da büyük bir istekle başvuruda bulunduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:"Başvurular geçen sene çok fazla oldu. Binlerce başvurunun arasından grupları, öğretmenleri ve öğrencileri Ankara'ya davet ediyoruz. Öğretmenlerimiz yoğun bir çalışma yapıyorlar festival için ve hepsi seçilmek istiyor. Biz istiyoruz ki herkes gelsin, ancak çağıramadığımız gruplar ve kişilerle, bulundukları illerde veya Ankara'da yaptığımız diğer etkinliklerde bir araya geliyoruz."Özer, bu yıl Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliği ile bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini ve ön çalışmalarının başladığını belirterek, Bosna Hersek'te de bir gösteri yapacaklarını söyledi.Vurmalı çalgılar odalarına 2020'de devamFestivalin yıl boyu sürdüğünü belirten Özer, bu etkinliklerden bazılarını öğretmen ve öğrencilerle yapılan eğitimlerin oluşturduğunu ifade etti.Okullardaki müzik faaliyetlerine her zaman destek olmak istediklerini belirten Dinçer Özer, 14 yıldır yerel sistemleri harekete geçirerek, illerde, ilçelerde veya daha küçük yerlerdeki okullarda müzik odaları açtıklarını söyledi.Özer, "2020'de de okullarımıza vurmalı çalgılar odaları açmaya devam edeceğiz. Hiçbir yılı müzik odası açmadan bitirmiyoruz. Türkiye'nin geneline bu sistem yayıldı, anaokulundan üniversitelere kadar her yerde vurmalı çalgılar odaları açılmaya başlandı." dedi.Festival dostluk köprüsü de kuracakCSO Sahnesi'nde öğrencileri, yurt dışındaki başarılı vurmalı çalgılar sanatçıları ve yeni enstrümanlarla buluşturduklarını vurgulayan Özer, "Bu yıl daha önceki yıllarda olduğu gibi yabancı öğrenci gruplarının da festivale katılmasını istiyoruz. Türk öğrencilerin yabancı öğrencilerle sanat seviyelerini birbirlerine aktarmalarını hedefliyoruz. Festival ile öğrenciler bir dostluk köprüsü kurmuş olacak." dedi.Özer, "Projenin yazarı ve başlatıcısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu destekler festivalin sürdürülebilir olması bakımından çok değerli. Dileğimiz artarak devam etmesi. Yerel sistemlerden, belediyelerden ve özel sponsorluklardan destek almamız, hayallerimizi daha da artarak gerçekleştirmesi adına çok büyük önem taşımakta." diye konuştu.Davul sesleri yükselecekDinçer Özer önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğindeki festivale, Türkiye ve Bosna Hersek genelinde tüm illerde bulunan resmi ve özel tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, gençlik merkezleri öğrencileri ve özel toplulukları başvuracak.Festivale, engelli bireylerin de katılması hedefleniyor. Engelli bireylerin toplumdaki önemine vurgu yapmak, birçok konuda olduğu gibi sanatta ve bunun önemli bir kolu olan vurmalı çalgılardaki başarılarını göstermek, vurmalı çalgıların bu topluluklardaki faydasını ve kullanım rahatlığını sergileyerek konuyla ilgili farkındalık yaratmak festivalin amaçları arasında yer alıyor.Her yerde ritimFestivalde ana konserler dışında yıl boyu köy konserleri, seminer, workshop, uygulamalı konserler ve festival yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenecek.Festival sanat yönetmeni, vurmalı çalgılar sanatçısı Soner Özer'in Ankara Devlet Konservatuvarı'nda vereceği ritim çalıştayı, Dünya Engelliler Günü Gösterisi ve mart- ekim ayları arasında "Percussoner Cajon Günleri" de festival kapsamında düzenlenecek.Festivale kimler, nasıl başvuracak?Vurmalı çalgılardan herhangi birini veya birçoğunu başarıyla kullanabilen öğrenciler, bireysel ya da grup olarak hazırlayacakları en az bir, en fazla üç 3 dakikalık bir gösteriyle festivale başvuracak.Festival seçmelerine katılmak isteyen okullar, hazırladıkları flash bellek ve CD'leri en geç 19 Şubat 2020 mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na elden veya posta yolu ile teslim edebilecek.Özer başkanlığında oluşturulan Seçici Kurul, gönderilen CD'leri değerlendirmeye alacak. Festivale katılmaya hak kazanan okul isimleri, bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla bildirilmeye başlanacak.Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "http://www.dofest.net/bilgilendirme-ve-basvuru-kosullari-2020"ndan ulaşılabilecek.