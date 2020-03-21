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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi İbrahim Kalın Aşık Veysel için stüdyoya girdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyük halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen türkü seslendirdi.

21.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:04
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi
İbrahim Kalın Aşık Veysel için stüdyoya girdi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyük halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen türkü seslendirdi. Veysel'in 47. ölüm yıl dönümü için stüdyoya giren Kalın, söylediği 'Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz' türküsü ile Aşık Veysel'i andı. Sözü müziği Aşık Veysel'e ait olan türküyü bağlama çalıp seslendiren İbrahim Kalın, tarihin derinliklerinden Anadolu topraklarına ulaşan değerli eseri güçlü yorumu ile yeniden yeşertti.
Aşık Veysel'in görüntülerinden oluşan video klipte bağlama çalan İbrahim Kalın, 'Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum' diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel’in anısına türkü seslendirdi

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi
Etiketler : Aşık Veysel Şatıroğlu, İbrahim Kalın, Genel

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