Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, İdlib'deki hain saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı

İdlib'de yaşanan ve 5 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama geldi. Kalın, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır' ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." dedi.

NE OLMUŞTU?

MSB, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu.