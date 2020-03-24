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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" uyarısı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.

24.03.2020 02:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından, "Bir miladın ortasındayız. Bir büyük kırılma noktasının içinden geçiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama önce bu fırtınayı atlatalım. Salgını durduralım. Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : İbrahim Kalın, Twitter, Politika

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