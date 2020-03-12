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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.

12.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Kalın, Güncel

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