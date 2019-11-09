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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü.

09.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:23Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldi.

Güvenli bölge, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin çalışmaları etraflıca görüşüldü.

BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı. 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin arttırılması gerektiği ifade edildi.

DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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