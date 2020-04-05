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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

05.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kalın, Twitter 'dan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
" Türkiye 'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Her hal ve şartta bir çok zorluğu göğüsleyerek mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha nice yıllara..."

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Kalın, Türkiye, Twitter, Güncel
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