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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

16.10.2019 20:04
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir."
Kalın: "Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?"
Kalın: "(Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Kaynak: AA

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