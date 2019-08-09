Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' tesisi, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Kalın ile Bolton'un bugün telefon görüşmes gerçekleştirdiği belirtilerek şöyle denildi.

"Görüşmede Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör koridorunun yerini 'barış koridoruna' bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirilmiştir. Bu çerçevede ABD ile eşgüdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilmiştir. Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alınmıştır."

Görüşmede ayrıca ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planan ziyarete dair detayların da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.



Kaynak: DHA