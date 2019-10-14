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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, Barış Pınarı Harekatının başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor" dedi.

14.10.2019 10:50Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, Barış Pınarı Harekatının başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati'nin başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" açıklamasında bulundu.
(İlker Turak/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Musul, Güncel

Kaynak: İHA

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