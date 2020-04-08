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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi.

08.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
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