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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur.

10.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:36Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.

İbrahim Kalın, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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