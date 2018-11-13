Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrailli Sözcüye Tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, İsrail Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Emmanuel Nahshon'un, Hamas
'ın İsrailli sivillere roket fırlattığı ve İsrail'in kendini savunduğu iddialarına tepki göstererek, "Filistin
topraklarının İsrail işgali altında olduğu gerçeğinin oldukça farkındayım. Fakat işgalciler işgali görmemek ve üstünü örtmek için özel yetenekler geliştiriyor, değil mi?" ifadesini kullandı.
Kalın, Hamas'ın İsrailli sivillere roket fırlattığını iddia ederek İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nahshon'a sosyal medyada tepki gösterdi.
Sözcü Kalın'ın, Twitter
'da "Son saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze
halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. Uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve derhal harekete geçmelidir." ifadeleriyle yaptığı paylaşıma İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nahshon yorumda bulundu.
Nahshon'ın yorumunda "Hamas'ın İsrailli sivillere roket fırlattığı ve İsrail'in kendini savunduğu" iddiasına karşılık da Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Nahshon, Filistin topraklarının İsrail işgali altında olduğu gerçeğinin oldukça farkındayım. Fakat işgalciler işgali görmemek ve üstünü örtmek için özel yetenekler geliştiriyor, değil mi?"