Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 11 kişinin ölümüne neden olan siyanür intiharlarıyla ilgili takip sistemi kurulacağını duyuran Kalın, "Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Tabi bu hadiselerin yaşanmaması için bakanlıklarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Erişimi kolay bir kimyasal. İyi ve kötü amaçlarla kullanabilen bir kimyasal. Siyanür satışı sonrası takip sistemi kurulacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Hem ABD hem diğer ülkelerle ilişkilerimizde prensiplerimiz bellidir. Eşit aktör ilişkisi bulunmaktadır. Trump ile görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef ele alındı."

"Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı.Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık içinde olmak gerekiyor."

"DÖRTLÜ ZİRVE YAPILACAK"

"Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü zirve yapılacak. Barış Pınarı Harekatı kapsamında askeri birliklerimizin güvenlik ve istikrar çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardım ediliyor."

ABD VE RUSYA'YA MUTABAKAT ÇAĞRISI

"Sahada birçok zorluk var. ABD ve Rusya'ya anlaşma gereğini yerine getirme çağrısını yineliyoruz. İdlib'deki durum hassasiyetini koruyor. Rus makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Rus makamlarına ciddi bir sorumluluk düşüyor. İdlib için yaptığımız anlaşma hala bakidir."

"Aksi halde orada ciddi bir insani dram meydana gelecektir. Umarım Rus mevkidaşlarımız üzerlerine düşeni yaparlar. Askeri gözlem noktalarımızla ilgili de bir değişiklik söz konusu değildir."

"YPG'NİN PLANININ NE OLDUĞU AÇIKTIR"

"DEAŞ ile mücadelede aksaklık olmaması için sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Resulayn Tel Abyad bölgesinde DEAŞ'lilerin serbest bırakılmasını hatırlarsak YPG'nin planının ne olduğu açıktır. YPG, DEAŞ tehdidinin devam etmesini istiyor. Terör örgütünün son tahlilde DEAŞ ile mücadele gibi bir sorunu yok. "

"Anayasa çalışmalarından sonra Suriye'de bir seçim süreci gündeme gelecek. Bizim amacımız Suriye'de ve dışındaki tüm Suriyelilerin oy kullanması."

ABD'NİN BATI ŞERİA KARARINA TEPKİ

"Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum."

SORU-CEVAP

ABD İLE ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ Mİ?

- İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'taki NATO Zirvesi

- (ABD ile S-400 gerilimi) Herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bize göre aşılamayacak bir sorun değil, çözümü mümkündür. Savunmada Türkiye alternatifsiz değildir.

- NATO ittifakı içinde olmamız, Rusya ile Çin ile iyi ilişkiler olmamıza mani değildir. Dış politikaya biz 360 perspektif açıdan bakıyoruz.

S-400'LER NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Parçalar önümüzdeki dönemde gelmeye devam edecek. Teknik yazılımlar çalışmaya devam edecek. Kendi başına müstakil savunma bir sistemi olarak kalıcak. Bölgedeki NATO savunma sistemlerine tehdit olması söz konusu değildir. S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu bir savunma sistemidir. Biz gidip bununla başka ülkeye saldırmayacağız. Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda müttefiklerimizle bunu kurup geliştirmeyi tercih ederiz.

DİPSİZ GÖL

Dipsiz Göl'de yaşanan hadise çok acı durumdur. Bununla ilgili bakanlıklarımız harekete geçtiler. İlgililer görevden alındı ve bölge sit alanı olarak ilan edildi. Adli süreçte suçlalar daha net olarak ortaya çıkacak. Bu alanda toplumsal bilincil gerçekleşmesi önemli.

SİYANÜR İNTİHARLARI

Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Tabi bu hadiselerin yaşanmaması için bakanlıklarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Erişimi kolay bir kimyasal. İyi ve kötü amaçlarla kullanabilen bir kimyasal. Siyanür satışı sonrası takip sistemi kurulacak.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı.

ÖNCE FATİH

Bakırköy'den gelen haber gözleri son 10 gün içerisinde yaşanan siyanürlü cinayet ve intihar vakalarına çevirdi.

Siyanür ölümlerini gündeme getiren AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi

Türkiye'yi siyanür dehşeti ile tanıştıran ilk olay 5 Kasım 2019 tarihinde Fatih'te meydana geldi. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) cesetleri polis ekipleri tarafından bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu Oya Yetişkin'in kardeşlerini siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği anlaşıldı.

ARDINDAN ANTALYA

Türkiye, Fatih'teki Yetişkin Kardeşler vakasının şokunu yaşarken, kan donduran bir haber bu kez 8 Kasım'da Antalya'dan geldi.

Siyanür ölümlerini gündeme getiren AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi

Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesetleri bulundu.

Yapılan araştırmalarda maddi kriz içerisinde bulunan Selim Şimşek'in, eşi ve iki çocuğunu siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği belirlendi.

EN SON BAKIRKÖY

Bakırköy'de bir dairede aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olayın işleri kötü giden kuyumcu babanın cinnet getirerek yaptığı öğrenildi.Önce eşi ve çocuğunu siyanürle öldüren baba, ardından kendi canına kıymıştı.