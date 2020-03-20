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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

20.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:18
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : İbrahim Kalın, Twitter, Güncel

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