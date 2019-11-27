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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

27.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:44Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, 'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.
Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik 'dan değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, Twitter, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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