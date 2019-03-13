Netanyahu'nun Erdoğan Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: Yalanlar Suçlarınızı Gizlemeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek. Kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİSİNİ İFŞA ETTİĞİ İÇİN ERDOĞAN'A SALDIRIYOR"

"Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkum ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

NE OLMUŞTU?

Netanyahu, kişisel Facebook sayfasından, şunları yazdı:

"Bu nasıl bir komedi. Gazeteciler ve Yargıçlar Türkiye'de hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail bütün İsraillilerin demokrasisidir. Yaklaşık 2 milyon İsrailli Arapın da demokrasisidir. Herkes eşit haklara sahiptir. Ancak İsrail yegane ve tek Yahudi Devletidir. Bayrağımızda Hz. Davud'un yıldızı ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi lisanımızdır. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkanı tanımaktadır"

Benjamin Netanyahu

Kaynak: AA