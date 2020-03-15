Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.
15.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.
Kalın, Twitter 'dan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." paylaşımında bulundu.
Kalın, Twitter 'dan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Kalın, Twitter, Politika
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