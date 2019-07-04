04.07.2019 19:23
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen yıl Ekim ayında İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak."
Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Politika

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