Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her tedbir can kurtarır

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, "Her tedbir can kurtarır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. 'EvdeKal' kendini ve etrafındakileri koru" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA