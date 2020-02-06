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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Sınırlarımızın değişmesi söz konusu değil"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

06.02.2020 20:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:15
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek."
İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Kaynak: AA


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