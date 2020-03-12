Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek"
12.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek"
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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