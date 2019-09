Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

NEW Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.Kalın ve Jeffrey, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi.Görüşmede, Suriye ile ilgili güncel gelişmeler ele alınırken, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşüldü.Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentilerin dile getirildiği görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.