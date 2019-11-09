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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi.

09.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:44
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi.
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Kalın ile James Jeffrey'in basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, James Jeffrey, Genel

Kaynak: İHA


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