Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada mülteci sorunu konusunda adım atması gereken tarafın AB olduğunu ifade etti.
10.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini, adım atma sırasının Avrupa Birliği'nde (AB) olduğu belirtti.
"ADIM ATMA SIRASI AB'DE"
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB'de."
Etiketler : Avrupa Birliği, Twitter, Güncel
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