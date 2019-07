Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'ler aktif kullanılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400'lerin çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak. Bu NATO sistemi içinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Kalın, Saat 17.10'da başlayan toplantının gündeminde önemli konu başlıkları olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı sunuş konuşmasında, iç-dış güvenlik, ekonomi, G-20 temasları, Japonya ve Çin ziyaretleri hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin (CHS) birinci yılının dolmak üzere olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bununla ilgili genel değerlendirmesi oldu. Yeni sistemle birlikte; her tür vesayet karşısında bürokratik engelleri aşmayı hedefleyen ve milletin iradesini her türlü vesayetin üstüne koyan yeni sistemin işleyişiyle ilgili değerlendirmesi oldu. Bakanlıkların performansıyla ilgili görüşlerini paylaştı Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.'SİSTEMİN KENDİNİ GÜNCELLEMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde, yeni sistem hakkında raporlamaların yapıldığını belirten Kalın, "Sistemin daha iyi çalışması için yapılacaklarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Türkiye dinamik, hızlı büyüyen bir ülke. Bu bünyedeki bir ülkenin, yönetim yapısının, toplumun ihtiyaçları da dinamiktir. Bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde sistemin kendini güncellemesi, son derece önemlidir. CHS, bu ihtiyaca binaen ortaya çıkmış, uzun istişarelerden sonra milletin onayına sunulmuş ve hayata geçirilmiştir. Bununla ilgili değerlendirmeleri kabine olarak, yürütmenin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gayet normal" diye konuştu.4 BAKANLIK SUNUM YAPTIToplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detaylı bir sunum yapıldığını ifade eden Kalın, "Hem Türkiye'de mevcut olan yerli ve yabancı yatırımcıların, hem de bundan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili atılacak adımlar hakkında, arkadaşlarımızın yaptığı çalışma kabineye sunuldu. Bunun zaten değişik veçheleri de zaman içinde kamuoyuyla da paylaşılacak" dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, İçişleri, Turizm, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının sunum yaptığını kaydetti.ÜÇLÜ ZİRVE AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'DEG-20 toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli ikili görüşmeler yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "O görüşmelerin önemli neticelerinden birisi olarak; Ağustos ayı içinde, daha önce Astana Süreci çerçevesinde yaptığımız üçlü zirvenin bir sonraki toplantısını, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, Türkiye'de yapmayı planlıyoruz. Türkiye-Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve, Ağustos ayı içinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Burada Suriye konusu etraflı bir şekilde ele alınacak. Bunun merkezinde İdlib olmakla beraber, Suriye'nin diğer bölgeleri, genel güvenlik durumu, siyasi geçiş süreci, anayasa komisyonu, mültecilerin geri dönmesi konuları da yer alacak. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.'GENEL GÜVENLİK KONULARI ETRAFLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINACAK'Geçtiğimiz yılın Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvenin Türkiye'nin ev sahipliğinde Ağustos sonu, Eylül başı gibi tekrarlanacağını aktaran Kalın, "Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla, bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere; bölgedeki genel güvenlik konuları, etraflı bir şekilde ele alınacak" dedi.'OLUMLU GELİŞMEYİ DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRİYORUZ'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, döviz kurundaki iyileşmenin sevindirici bir haber olduğunun altını çizerek, "G-20 Zirvesi marjında Cumhurbaşkanımızın yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de, devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz. Bu yöndeki olumlu trendin, Türk ekonomisinin özellikle bu turizm döneminde daha da güçlenmesine katkı sağlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.'S- 400 TEHLİKE OLUŞTURACAK BİR SAVUNMA SİSTEMİ DEĞİLDİR'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400 sisteminin ne zaman geleceği sorusu üzerine Kalın, şöyle konuştu:"S-400 konusu, ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış bir süreçtir, bir projedir. Artık nihai aşamalarına doğru hızla ilerliyoruz. Bu konuda daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, Patriot Sisteminin alınması için uzun mesailer harcandı, fakat beklentilerimizi karşılayacak teklif sunulmadığı için de S-400 alternatifi hayata geçirildi. S-400'ler yakın bir zamanda, size tam nokta-gün vermeyeceğim, ama çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak. Bazı görüşler ortaya atılıyor, 'getirilecek ama kullanılmayacak' biliyorsunuz bu ülkemizin güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir, bunu da aktif olarak kullanacaktır. Bu NATO sistemi içinde yer alan güvenlik sistemimize, bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir. Adı üstünde, savunma sistemidir. Bir başka ülkeye karşı taarruz sistemi değildir. Ülkemizin savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen bir sistemdir. Bir başka ne NATO sistemine, ne F-35'lere ya da mevcut hava savunma sistemimize bir tehdit oluşturacak yönü, boyutu kesinlikle bulunmamaktadır."'NİHAYETE ERDİĞİ ZAMAN KAMUOYUYLA PAYLAŞIRIZ'S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı sorusu üzerine Kalın, "Milli Savunma Bakanlığı'mız, ekibi ve kuvvet komutanlıklarımızla birlikte zaten yürütüyorlar. Bu bir süreçtir, bunun birçok teknik boyutu var. Eğitim, konuşlanma, aktive etme, işletilmesi boyutu var. Bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar, nihayete erdiği zaman, bunu da kamuoyuyla paylaşırız" dedi.'BU İSTİŞARE KURULUDUR İCRA KURULU DEĞİLDİR'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) kimlerden oluştuğu ve nasıl işlediği yönündeki soruyu yanıtlayan Kalın, şöyle konuştu:"YİK aslında CHS'ye geçiş sürecinde gündeme gelmişti, uygulaması yakınlarda gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın istişare kurulundan muradı; devlet hizmetinde büyük tecrübeler elde eden kişilerin, ağırlıklı olarak bunlar şu anda eski meclis başkanlarımızdan oluşuyor. Bu tecrübelerini, bugünkü ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirmek. Bu kurulun şu anda üyeleri atanmış durumda, ama bu cumhurbaşkanımızın tasarrufunda olduğu için, ilaveler olabilir. Bugün itibariyle YİK üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ve Yıldırım Akbulut. Bu devlet adamlarından oluşmaktadır. Onların yıllar içinde devlet hizmetinde elde ettikleri tecrübeyi, bugünkü ihtiyaçlar çerçevesinde cumhurbaşkanımıza sunmak amacıyla oluşturulmuş bir istişare kuruludur. Adı üstünde bir istişare kuruludur, bir icra kurulu değildir. YİK ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Bu tamamlandığı zaman cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Diğer politika kurullarında olduğu gibi, YİK de uzmanlardan, devletin değişik birimlerinden, kurumlarından brifing alabilecek, raporlar hazırlayıp cumhurbaşkanımıza arz edecek."'CUMHURBAŞKANIMIZIN ALİ BABACAN İLE BİR GÖRÜŞMESİ OLMUŞTUR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurucularından Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan'la bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili bir takım iddialar var, içeriğiyle ilgili benim şu anda size bilgi vermem uygun olmaz. Bunu uygun görürse, sayın cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda, ne oldu ise o şekliyle kendileri paylaşırlar" değerlendirmesinde bulundu.'ŞU LİSTE YAYINLANDI GİBİ ŞEYLERE İTİBAR EDİLMEMESİ İSABETLİ OLUR'Kabine revizyonunun gündemde olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları söyledi:"Kabine değişikliği konusuna cumhurbaşkanımız net bir cevap verdi. Bu, kendi tasarrufunda olan bir konudur. Tabii ki cumhurbaşkanımız, toplumun nabzını en iyi tutan siyasi lider olarak, bu süreçlerden defalarca geçmiş, tecrübeli bir liderdir. Bunun ne zaman, ne şekilde, ne kapsamda yapılacağını da kendi değerlendirir. Kamuoyunun konuştuğu talepler tabii ki dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı siyasi hayatı boyunca bu istişarelere önem vermiş bir liderdir ama bunun kendi tabiriyle, 'sipariş usulüyle' olmayacağı, bir takım baskılarla olmayacağı da aşikar olsa gerektir. Bu konuda kendisi değerlendirmelerini yapar fakat bugün itibariyle böyle bir şey gündemimizde yok. Fakat kendisi değişik unsurları dikkate alarak, farklı mülahazalar neticesinde bu yönde bir tasarrufta bulunabilir. Bu, icranın başı olarak kendi uhdesinde olan bir konudur. Bakanlar sayın cumhurbaşkanımızın yakın mesai arkadaşlarıdır. Bakanlıklar da devletin ve milletin hizmeti için farklı görevleri üstlenmiş önemli kurumlardır. Bu konuda bugün oldu, yarın oldu, şu liste yayınlandı gibi şeylere itibar edilmemesi isabetli olur. Böyle bir şey söz konusu olduğunda devletin başı tarafından yapılır, sevk ve idare edilir, kamuoyuyla da paylaşılır."'ŞU ANDA DA GENEL BİR SAKİNLİK DURUMUNUN OLDUĞUNU İFADE EDEBİLİRİZ'Libya'da yaşanan gelişmeleri ele alan Kalın, şöyle konuştu:"Libya'da yaşananlardan büyük endişe duyuyoruz. Hafter ve ona yakın kuvvetlerin dün mülteci kampını bombalaması ve 50'nin üzerinde can kaybı yaşanması büyük bir faciadır, kınıyoruz. BM temsilcisinin ifadesiyle bu bir savaş suçu teşkil etmektedir. Biz Japonya'dayken Hafter ve adamlarının Türk vatandaşlarına tehditleri bizim bu konudaki kararlılığımızı perçinledi. O gün yaptığımız açıklamada da Türk vatandaşlarına ve Türk unsurlarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda, Hafter hedeflerinin, meşru hedef haline geldiğini ifade ettik. Onun üzerine vatandaşlarımız serbest bırakıldı. Şu anda da genel bir sakinlik durumunun olduğunu ifade edebiliriz."'BİR DİZİ DİPLOMATİK GİRİŞİM YAPILACAK'Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkisinin devam ettiğine dikkat çeken Kalın, "Bizim oradaki siyasi sürece iştirakimiz ve onun Libya halkının lehine neticelenmesi için çabalarımızı bu çerçevede görmek gerekir. Bizim Libya ile çok köklü ilişkilerimiz var. Bunların tehlikeye atılmasına yol açabilecek adımlara izin vermeyeceğimizi ifade etmek isteriz. Bunun daha önemlisi, Libya haklının kendi huzurunu sağlaması. Önümüzdeki günlerde İtalya'nın başkanlığında bir dizi diplomatik girişim yapılacak. Bu konuda bizle istişare ettiler, bu sürece katılacağımızı ifade ettik. Burada Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve BM'nin tanıdığı meşru Sarraj Hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti çerçevesinde bu sürecin işletilmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

- Ankara