Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Saldırıya derhal karşılık verildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib 'de rejimin Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.