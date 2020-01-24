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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Tüm kurumlarımız seferber edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.

24.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:17Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Tüm kurumlarımız seferber edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, 'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."

DHA-Genel - Türkiye-Ankara -



İbrahim Kalın, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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