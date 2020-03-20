Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın," Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA