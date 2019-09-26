Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, usta ozan Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" isimli parçasını seslendirdi. Parçaya bir de klip çeken Kalın, klibi kişisel twitter hesabından paylaştı.

25 Eylül 2012'de vefat eden Ertaş'la ilgili anma mesajı yayımlayan Kalın, "Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş ustayı rahmetle yâd ediyorum. Gönül pınarından akan bir eserini okuduk. Ruhu şâd olsun." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Sen benimsin, ben seninim türküsünün sözleri;

Beni eller kimi görme

Sen benimsin ben seninim

Gel seni benden ayırma

Sen benimsin ben seninim

Senin galbin benim galbim

Sana malumdur benim halım

Kaçma benden nazlı gülüm

Sen benimsin ben seninim

Kalpten kalbe bir yol vardır

Gözünen görünmez sırdır

İkimizin kalbi birdir

Sen benimsin ben seninim

Galbimi galbinde duyan

Halım değil midir ayan

Garibi bu hala koyan

Sen benimsin ben seninim

Söz/Müzik: Neşet Ertaş