Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, usta ozan Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" isimli parçasını seslendirdi. Parçaya bir de klip çeken Kalın, klibi kişisel twitter hesabından paylaştı.
25 Eylül 2012'de vefat eden Ertaş'la ilgili anma mesajı yayımlayan Kalın, "Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş ustayı rahmetle yâd ediyorum. Gönül pınarından akan bir eserini okuduk. Ruhu şâd olsun." mesajını paylaştı.
Sen benimsin, ben seninim türküsünün sözleri;
Beni eller kimi görme
Sen benimsin ben seninim
Gel seni benden ayırma
Sen benimsin ben seninim
Senin galbin benim galbim
Sana malumdur benim halım
Kaçma benden nazlı gülüm
Sen benimsin ben seninim
Kalpten kalbe bir yol vardır
Gözünen görünmez sırdır
İkimizin kalbi birdir
Sen benimsin ben seninim
Galbimi galbinde duyan
Halım değil midir ayan
Garibi bu hala koyan
Sen benimsin ben seninim
Söz/Müzik: Neşet Ertaş