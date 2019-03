Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal Bayburt'ta

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal , "Önümüzdeki süreçte inşallah hem genel anlamda ekonomi ile ilgili olumlu gidişatın artacağı hem de özellikle kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönem olacak." dedi.Ağbal, Bayburt Üniversitesince düzenlenecek "Bilgi Temelli Rekabetçi Global Ekonomik Sistemde Yükseköğretimde Yeni Eğilimler" konulu konferansa katılmak ve kentteki yatırım projelerini yerinde incelemek için geldiği Bayburt'ta Vali Ali Hamza Pehlivan 'ı makamında ziyaret etti.Burada konuşan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye 'de yeni bir dönemin başladığına dikkati çekerek, "Yeni dönemde başında bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı devletin bütçesini yapan, uygulayan yani toplanan kaynakları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, hükümet programları kapsamında dağıtan bir kurum. Dolayısıyla bütçenin harcama tarafı itibarıyla son derece önemli bir göreve ve role sahip." ifadesini kullandı.Ağbal, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yeni dönemde kamunun yapmış olduğu bütün yatırımları planlayan, programlayan ve yatırım kararları veren bir kurum olduğunu belirterek şunları söyledi:"Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız bu kurumun başına Bayburtlu olan bizi, siz değerli hemşehrilerimizin bir kardeşini münasip gördüler. Dolayısıyla malum bir söz var 'durmak yok yola devam' diyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte inşallah hem genel anlamda ekonomi ile ilgili olumlu gidişatın artacağı hem de özellikle kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönem olacak. Bayburt'un da bu noktada gerekli payı almasını sağlayacak her türlü çabayı ve gayreti göstereceğiz."Bayburt'ta önceki yıllarda başlayan ve inşaatı devam eden yatırımların yanında yeni yatırımlarda planladıklarına vurgu yapan Ağbal, şöyle devam etti:"Hep birlikte Bayburt'un hem devam eden yatırımlarının süratle bitmesi hem de yeni yatırım alması konusunda büyük bir gayret içerisinde olacağız. Bayburt yeni dönemde de inşallah yine bol yatırım alan, bol ilgi çeken bir vilayetimiz olacak. Bu anlamda biz bir ve beraber olduğumuz sürece, ben inanıyorum ki Bayburt'a yapılacak daha çok iş var. Hem bakanlıklar bakımından hem belediye hizmetleri bakımından yapılması gereken çok sayıda hizmet var."Kentte yapımı süren 200 yataklı modern yeni hastanenin temmuz veya ağustos ayında açılacağını bildiren Ağbal, "Bu yatırım noktasında mevcut Sağlık Bakanımızın da yoğun bir destek ve gayretlerini alıyoruz. Gelmeden önce kendisiyle de görüştüm. İnşallah bu yatırımı en kısa sürede tamamlayacağız. Kendisiyle birlikte inşallah Bayburt'a geleceğiz ve hastanemizin açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Ağbal, Bayburt ve Gümüşhane için önemli projelerden olan havalimanı konusunda ise "Bayburt Gümüşhane Havalimanı yatırımının bu bölgenin çehresini değiştireceğine yürekten inanıyorum. Gerek Bayburt'un çok daha hızlı bir şekilde gelişmesine, daha fazla yatırım almasına önemli bir vesile olacak. Diğer taraftan da hemşehrilerimizin İstanbul 'a, Ankara 'ya gidişlerinde hatta yurt dışına gidişlerinde bu havaalanı vesile olacak. O yatırımı da yakından takip ediyoruz. Ulaştırma Bakanımızla zaman zaman bu konuları görüşüyoruz" dedi.Bayburt'un belediyecilikte yakaladığı bir rüzgar olduğunun altını çizen Naci Ağbal, konuşmasını şöyle tamamladı: Genç dinamik bir enerji var. İnşallah yeni dönemde bunu daha da güçlendireceğiz. Her zaman söylüyorum Bayburt her şeyin en iyisini hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a olan sevgisini, muhabbetini biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir istikamet, bir vizyon var. Bu hem genel anlamda kamu hizmetleri anlamında hem de belediyecilik anlamında. Dolayısıyla bu belediyecilik anlayışının asla durmadan daha da güçlenerek daha da güçlü imkanlarla büyümesi için çaba içerisinde, gayret içerisinde olacağız."Ağbal, valilik ziyaretinin ardından Tuzcuzade Mahallesi'nde yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.