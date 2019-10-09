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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal: "Rabbim, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

09.10.2019 17:21Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal:
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk ordusuna muvaffakıyet diledi. Ağbal, "Şanlı ordumuz, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Bu harekatta görev alan kahraman Mehmetçiğimize muvaffakıyetler diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Naci Ağbal, Politika

Kaynak: İHA

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