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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:24Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, AA'nın
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ermut, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Arda Ermut; haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Ermut, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, Güncel

Kaynak: AA

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